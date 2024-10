Lkw rammt Straßenbahn: Verletzte Frau bei Unfall in Halle

Halle (Saale) - Weil ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen unaufmerksam war, kam es am Montagmittag in Halle zu einem Unfall mit einer neben ihm fahrenden Straßenbahn.

Sowohl am Lkw als auch an der Straßenbahn entstanden Sachschäden, deren Höhe die Polizei jedoch noch nicht beziffern kann. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.