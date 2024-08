Mann gesteht, Unfall gebaut zu haben - doch die Befragung wird schwierig

Gegen 20.30 Uhr kontaktierte der 56-Jährige die Polizei und räumte ein, wenige Stunden zuvor an einem Bahnübergang in der Burger Straße in Möckern ( Sachsen-Anhalt ) einen Unfall verursacht zu haben.

Habt Ihr am Frühabend des 25. August einen Unfall an dem Bahnübergang in der Burger Straße bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der 03921/9200 oder per E-Mail zu melden.