03.07.2025 13:30 Am bisher heißesten Tag des Jahres: Handtasche während des Badens gestohlen

Am Hufeisensee in Halle (Saale) ist einer Frau während des Badens die Handtasche gestohlen worden. Die Polizei gibt Tipps, um so etwas zu verhindern.

Von Jan-Gerrit Vahl

Halle (Saale) - Am vorerst heißesten Tag des Jahres ist einer Frau am Hufeisensee in Halle während des Schwimmens die Handtasche gestohlen worden. Am beliebten Hufeisensee in Halle schlugen die Diebe am Mittwoch zu. (Archivbild) © imago/Steffen Schellhorn Wie Polizeisprecher Thomas Müller mitteilte, hielt sich die Frau am Mittwoch am Ufer im Bereich Krienitzweg auf, bevor sie sich zur Abkühlung ins Wasser begab und ihre Wertsachen dabei unbeaufsichtigt zurückließ. Als sie wieder an ihrem Platz ankam, habe sie feststellen müssen, dass ihre Handtasche verschwunden ist. Die alarmierten Polizisten fanden die Tasche später in der Nähe des Ufers. Glücklicherweise befand sich das Handy der Schwimmerin noch in der Tasche, Bargeld, Ausweispapiere, Geldkarte, Kopfhörer und Schlüssel nahmen die Diebe jedoch mit. Die fehlenden Gegenstände wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen dauern an. Polizei rät zur Vorsicht beim Badeausflug Generell warnt die Polizei vor Dieben am Badestrand oder im Schwimmbad und rät dazu, Wertgegenstände gar nicht erst mitzunehmen oder, wenn möglich, in Schließfächern zu deponieren. "Fahrzeuge, Liegedecken oder Handtücher sind kein gutes Versteck", mahnt Polizeisprecher Müller. Eine weitere Möglichkeit seien sogenannte Schwimmbojen, mit integrierten wasserdichten Fächern oder ebenfalls wasserdichte Schwimmbeutel, die es ermöglichen, die eigenen Wertsachen beim Baden am Körper zu tragen.

