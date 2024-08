Rentner rutscht auf Klinik-Parkplatz vom Bremspedal - mit fatalen Folgen!

Dessau-Roßlau - Das Brems- mit dem Gaspedal verwechseln: In Dessau (Sachsen-Anhalt) hat das jetzt zu einem Unfall mit weitreichenden Folgen geführt.

In der Folge krachte er gegen einen parkenden VW-Transporter, der seitlich gegen einen weiteren Mercedes sowie ins Heck eines Renault geschoben wurde. Vier auf einen Streich!

Währenddessen rutschte er laut Polizeiangaben vom Brems- auf das Gaspedal, was zur rasanten Beschleunigung seines Autos führte.

7000 Euro Schaden entstanden am Wagen des 71-Jährigen sowie am Renault. Weitere je 10.000 Euro Schaden waren am Transporter und dem zweiten Mercedes zu verzeichnen.

Die Bordsteinkante machte am Gesamtsachschaden von 36.000 Euro auch noch 2000 Euro aus.