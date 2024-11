21.11.2024 20:13 Senior verliert Kontrolle über seinen Lada: 85-Jähriger stirbt nach Unfall

Ein Lada-Fahrer (85) ist am Freitag auf der Halleschen Straße in Merseburg verunglückt. Am Abend meldete dann die Polizei den Tod des Mannes.

Merseburg - Ein 85-jähriger Lada-Fahrer ist am Freitagmorgen auf der Halleschen Straße in Merseburg verunglückt. Am Abend meldete dann die Polizei: Der Mann ist im Krankenhaus verstorben. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, nachdem sich bereits am Unfallort sein Zustand verschlechert hatte. Dort verstarb er später. (Symbolbild) © amitdnath/123RF Der Senior war kurz nach 10 Uhr in Richtung Bahnhof unterwegs, als er in der Unterführung, welche in die König-Heinrich-Straße mündet, die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit einem Geländer kollidierte. Noch am Unfallort verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes, sodass Rettungskräfte ihn sogar reanimieren mussten. Zu weiteren Behandlung wurde er in ein Klinikum gebracht. Am Abend dann die traurige Nachricht: Der 85-Jährige ist im Krankenhaus verstorben. Sachsen-Anhalt Unfall Nach Schlossbahn-Crash im Harz: Das ist die Unfallursache! Ob der Mann infolge des Unfalls verstarb oder ein vorangegangener medizinischer Notfall der Grund war, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat diesbezüglich bereits Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise zur Fahrweise des Mannes vor dem Unfall geben können, sich unter Tel. 03461/446293 zu melden.

