Tödlicher Arbeitsunfall in Halle: Security-Mitarbeiter unter Rolltor eingeklemmt

Halle (Saale) - Tragischer Arbeitsunfall in Halle!

Auf einem Gelände im Osten von Halle ist es am Samstag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Auf einem Gelände an der Fiete-Schulze-Straße im Osten der Saalestadt ist am Samstagabend ein 66-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Ostersonntag mit.

Der Verunglückte wurde demnach eingeklemmt unter einem Rolltor aufgefunden.

Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um das Tor anzuheben.

Was genau vorgefallen war, blieb zunächst unklar.