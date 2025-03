Tödlicher Unfall am Bahnhof: Mann wird von Zug erfasst und stirbt

Südliches Anhalt - Schlimmer Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Am Donnerstagnachmittag ist eine Person an einem Bahnhof von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Ein bisher noch nicht eindeutig identifizierter Mann bei einem Unfall mit einem Zug gestorben. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Das tragische Unglück ereignete sich gegen 16.35 Uhr an der Bahnstation des Ortes Weißandt-Gölzau, wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Freitagmorgen mitteilte.

Demnach sei ein Mann aus bisher noch ungeklärten Umständen am Bahngleis von einem durchfahrenden Zug erfasst worden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unglücksort starb.

Die Identität des Verunglückten sei noch nicht zweifelsfrei geklärt. Dazu und zu den Hintergründen des Unfalls hat die Polizei Ermittlungen in die Wege geleitet.

Die Bahnstrecke blieb mehrere Stunden gesperrt, konnte erst um 20.18 Uhr wieder freigegeben werden, hieß es.