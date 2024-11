Tödlicher Unfall in Salzwedel: VW kollidiert mit Baum, Beifahrer stirbt!

Der Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. © Polizeiinspektion Stendal

Ein 28-jähriger Autofahrer und sein 26-jähriger Beifahrer waren nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal von Saalfeld in Richtung Maxdorf unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Hier kollidierte der Wagen mit einem Baum. Beide Insassen mussten durch die Feuerwehr aus dem VW geborgen werden.

Während der Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Salzwedel eingeliefert wurde, verstarb der Beifahrer noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.