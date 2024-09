23.09.2024 10:10 Tragischer Wildunfall: Biker kracht mit Reh zusammen und stirbt!

In Tangerhütte kam es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall. Ein Motorradfahrer krachte mit einem Reh zusammen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Von Sophie Marie Kemnitz

Tangerhütte - Im Landkreis Stendal kam es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall. Der Motorradfahrer (†61) verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © 123rf/ginasanders Nach Angaben des Polizeireviers war ein 61-Jähriger mit seinem Motorrad und seiner 57-jährigen Mitfahrerin aus Richtung Klein Schwarzlosen in Richtung Schönwalde unterwegs. Auf der Strecke kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, wodurch der Biker und seine Begleitung vom Fahrzeug geschleudert wurden. Hierbei verletzte sich der 61-Jährige so schwer, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Die 57-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Das Reh verendete. Die Kreisstraße 1191 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

