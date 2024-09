Unfall im Harz: Linienbus kracht in Wildschweine!

Im Harz kamen bei einem Unfall zwei Wildschweine ums Leben. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Gegen 5.50 Uhr war der Bus auf der L85 nahe Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als zu diesem Zeitpunkt eine Rotte Wildschweine die Straße querte.

Der Wagen krachte in zwei Tiere, teilte das Polizeirevier Harz am Samstag mit. Die beiden Schweine wurden so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verendeten.

Der Linienbus war mit einem Fahrer und zwei Fahrgästen besetzt, die alle glücklicherweise nicht verletzt wurden.

Die Polizei erwähnte außerdem, dass es in den vergangenen beiden Tagen bereits zu insgesamt fünf Wildunfällen im Harz gekommen sei.