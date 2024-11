Unfall in Eisleben: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt!

Eisleben - Am Donnerstagabend kam es in Eisleben ( Mansfeld-Südharz ) zu einem schweren Unfall , bei dem ein Fußgänger von einem Auto erfasst wurde.

"Der 41-Jährige wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung in eine Klinik nach Halle verbracht", heißt es von der Polizei.

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz am Freitag mitteilte, wollte ein 41-Jähriger die Rathenaustraße gegen 21.50 Uhr überqueren.

Am beteiligten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.