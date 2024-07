28.07.2024 13:48 Vollbesetzter Mercedes überschlägt sich in Baustelle: Niemand will gefahren sein

Am Sonntag kam es auf der B80 bei Eisleben zu einem heftigen Unfall. Vier Männer wurden dabei verletzt. Keiner von ihnen will aber am Steuer gesessen haben.

Von Robert Lilge

Eisleben - Am heutigen Sonntagmorgen kam es in einer Baustelle auf der B80 bei Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) zu einem heftigen Crash. Aber keiner der Insassen will der Fahrer gewesen sein. Der Mercedes war nach dem Unfall nur noch schrottreif und musste abgeschleppt werden. © Screenshot/Facebook/FeuerwehrHelfta Gegen 4.50 Uhr war der vollbesetzte Mercedes auf der B80 in Richtung Halle (Saale) unterwegs. Dabei wurde vom Fahrer eine Baustellenabsperrung aus Sperrblöcken umfahren und verbotenerweise der Baustellenbereich befahren. Später verlor der Fahrer auf einer Schotterfläche die Kontrolle seines Autos. Daraufhin krachte er mit einem im Bau befindlichen Brückenlager zusammen. Durch die Wucht überschlug sich der Mercedes mehrfach, teilte die Polizeiinspektion Halle (Saale) mit. Sachsen-Anhalt Mann belästigt Minderjährige auf Parkbank und wird dafür verprügelt Erst auf einem Erdaushub kam der Wagen zum Stehen. Das automatische eCall-System informierte den Notruf. Alle vier Männer konnten selbstständig das verunfallte Auto verlassen und mussten aufgrund von Verletzungen medizinisch behandelt werden. Zwei von ihnen entfernten sich vom Unfallort, konnten aber kurz darauf durch die angerückten Einsatzkräfte aufgefunden werden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein 29-Jähriger am Steuer des Mercedes gesessen haben. Dieser bestreitet jedoch den Verdacht der Polizei.

