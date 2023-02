Unwetterwarnung: Darum solltet Ihr heute keinen Ausflug auf den Brocken machen!

Schierke - Ein Ausflug auf den beliebten Harzer Brocken ist am Samstag keine gute Idee: Auf dem Gipfel werden Orkanböen von bis zu 120 km/h erwartet!

Ein Besucher kämpft sich auf den Brocken durch den Wind. © Matthias Strauß

Am Samstagmorgen gab der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung aus: Am Boden des Harzlandes rauscht der Wind mit bis zu 80 km/h, in Höhenlagen mit bis zu 120 km/h durch die Gegend!

Die Unwetterwarnung gilt bis 20 Uhr. Ein paar Abenteuerlustige haben sich jedoch trotzdem auf den Harzgipfel gewagt und kämpfen gegen die Winde an. Die Temperatur beträgt um die vier Grad Celsius und die Sichtweite auf dem Brockenplateau liegt wegen Nebel unter 100 Metern.

Am Freitag musste gar die Harzer Schmalspurbahnen ihren Betrieb zwischen Schierke und dem Brocken wegen des Sturms einstellen, heute soll sie jedoch wieder wie geplant fahren.