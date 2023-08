Verkauf von Alkohol verboten! Stendal reagiert gegen Ruhestörer

Stendal - Weil es zuletzt immer häufiger Beschwerden von Anwohnern gegeben hatte, darf in der Stendaler Altstadt kein Alkohol mehr für den Außer-Haus-Verkauf angeboten werden.

In der Stendaler Altstadt ist bis mindestens Oktober der Verkauf von Alkohol in der Nacht verboten. (Archivbild) © Jens Wolf/dpa

Oberbürgermeister Bastian Sieler (35, parteilos) hatte das Verbot in der vergangenen Woche angekündigt, am Freitagabend trat es in Kraft.

Weder Restaurants noch Kioske dürfen zwischen 22 und 6 Uhr Alkohol für den Verzehr außer Haus verkaufen.

Die Verfügung gilt zunächst bis Ende Oktober.

In den vergangenen Monaten habe es zahlreiche Beschwerden gegeben, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.

So sei es immer wieder zu Lärm wegen alkoholisierter Menschen im Altstadtbereich gekommen. Zudem habe es Verunreinigungen, Sachbeschädigungen und ungebührliches Verhalten gegeben.