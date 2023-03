Verkehrsunfall-Statistik für Sachsen-Anhalt: Weniger Unfälle als vor Corona, aber mehr Tote

Im Jahr 2022 gab es in Sachsen-Anhalt weniger Unfälle, aber mehr Tote. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Die Zahl der Verkehrstoten ist in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Es starben laut der Polizeilichen Unfallstatistik 152 Menschen bei Verkehrsunfällen und damit 39 mehr als im Jahr zuvor, wie Innenministerin Tamara Zieschang (52, CDU) am Dienstag in Magdeburg mitteilte.

Es sei der höchste Wert seit dem Jahr 2010. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sei die Zahl der Verkehrsunfälle zwar deutlich zurückgegangen. Allerdings gab es 2022 trotzdem 15 Verkehrstote mehr.

Alles in allem erfasste die Polizei im vergangenen Jahr 67.441 Unfälle und damit zehn Prozent weniger als 2019. Im Vergleich zu 2021 habe es ein Prozent beziehungsweise 600 Verkehrsunfälle mehr gegeben.

2022 wurden rund 67.400 Menschen schwer verletzt, das dritte Jahr in Folge waren es deutlich unter 70.000. 2019 waren bei Verkehrsunfällen noch gut 75.000 Menschen schwer verletzt worden.

Wildunfälle blieben mit 13.400 die Hauptunfallursache. Fast jeder fünfte Unfall war 2022 ein Zusammenstoß mit einem Wildtier, wie es hieß.