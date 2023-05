Von "Dreckschweinen" und "Stechern": Das sind Sachsen-Anhalts Pfingstbräuche

Beim traditionellen Dreckschweinfest im Mansfelder Land ist der Name Programm. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Eigentlich ist Pfingsten ein christliches Fest und erinnert an die Gründung der Kirche. Zugleich wird das Datum für Frühlingsbräuche genutzt - der Frühling wird begrüßt.

Ein besonderer Brauch ist das "Dreckschweinfest", das seit 1620 in nur vier Dörfern im Mansfelder Land jährlich zu Pfingsten gefeiert wird. Es geht darum, den Winter auszutreiben.

"Wir sind guter Hoffnung, dass nach der Zeit der Pandemie viele Besucher kommen werden", sagt der Amtmann der Pfingstgesellschaft Hergisdorf, Marc Nakielski. "Im letzten Jahr waren es um die 800 Menschen beim Dreckschweinfest."

Dabei stoßen sich junge Männer am Pfingstmontag in einer Kuhle gegenseitig in den Schlamm. "Im Ablauf halten wir an der jahrhundertealten Tradition fest", sagt Nakielski: Die "Dreckschweine" werden von sogenannten "Läufern" attackiert, indem diese mit langen Peitschen die "Dreckschweine" aus der Kuhle jagen.

Die "Läufer", ganz in weiß und mit vielen bunten Accessoires behangen symbolisieren den Sommer, die schlammverkrusteten "Dreckschweine" den Winter.