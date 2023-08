Was die Beatles mit Halle an der Saale zu tun haben

Halle (Saale) - Die Erinnerungen an die Beatles locken wieder mehr Menschen in das Beatles Museum in Halle.

"Wir erwarten in diesem Jahr rund 19.000 Besucher, etwa so viel Menschen wie vor der Pandemie", sagte Mitinhaber Stefan Lorenz der Deutschen Presse-Agentur. "Die Besucher kommen deutschlandweit, hauptsächlich aus Sachsen , dem Raum Berlin , aber auch aus Osteuropa."

Das Beatles-Museum wurde am 18. Juni 1989 in Köln eröffnet und zog im Jahr 2000 aus Platzgründen in ein saniertes Barockgebäude in Halle um. "Rund 500.000 Besucher kamen seitdem zu uns", sagte Lorenz.