26.03.2023 14:53 Versuchter Einbruch in KZ-Gedenkstätte: Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht auf Sonntag machten sich unbekannte Täter am Eingangstor der Mahn- und Gedenkstätte in Wernigerode zu schaffen.

Von Janina Papst

Wernigerode - In der Nacht auf Sonntag machten sich unbekannte Täter am Eingangstor der Mahn- und Gedenkstätte in Wernigerode (Harz) zu schaffen. Die Polizei sucht die Täter, die in die Gedenkstätte Wernigerode einbrechen wollten. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Nach bisherigen Erkenntnissen spielte sich die Tat im Veckenstedter Weg im Zeitraum zwischen Samstagabend um 22.35 Uhr und Sonntagmorgen um 5.15 Uhr ab. Das teilte Polizeihauptkommissar Jens Dargel am Mittag mit. Die Täter beschädigten das Schloss am Eingangstor des ehemaligen KZ-Zwangsarbeiterlagers und versuchten auf diese Weise, aufs Gelände zu gelangen. Glücklicherweise waren sie bei ihrem Vorhaben nicht erfolgreich und mussten unverrichteter Dinge wieder vom Tatort verschwinden. Sie hinterließen lediglich einen Sachschaden von circa 50 Euro. Habt Ihr die Tat beobachtet oder Hinweise auf die gescheiterten Einbrecher? Dann meldet Euch beim Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941674293.

