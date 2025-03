Zollkontrollen in Sachsen-Anhalt: So viele Verstöße wurden aufgedeckt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wurden am Donnerstag durch das Hauptzollamt Magdeburg Kontrollen durchgeführt.

"In 30 Fällen sind weitere Ermittlungen durch die FKS erforderlich, davon ergaben sich bei 14 Sachverhalten Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Einhaltung des Mindestlohns", so Schultz.

In einem Nagelstudio in Magdeburg trafen die Zöllner zudem drei vietnamesische Staatsangehörige an, von denen zwei ohne erforderliche Arbeitserlaubnis beschäftigt wurden und sich illegal in Deutschland aufhielten und einer der entgegen den Bestimmungen nach dem Asylgesetz beschäftigt wurde.

Noch vor Ort wurden drei Strafverfahren sowie drei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.