13.05.2024 07:57 Zwei Jahre altes Mädchen in Halle gestorben: Ermittlungen in alle Richtungen

Ein zweieinhalb Jahre altes Mädchen ist am Sonntag in Halle gestorben - die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Von Carolina Neubert

Halle (Saale) - Ein zweieinhalb Jahre altes Mädchen ist am Sonntag in Halle gestorben - die Polizei ermittelt in alle Richtungen. In Halle starb am Sonntag ein zweijähriges Mädchen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle am Montagmorgen auf TAG24-Nachfrage sagte, kam es gegen 14 Uhr zu einem Einsatz in einem Wohnhaus im Paulusviertel. Demnach wurden die Rettungskräfte von Familienangehörigen alarmiert - das Kind sei bereits leblos in der Wohnung gefunden worden und trotz Reanimationsversuchen verstorben. Die Ursache für den Tod des Mädchens sei derzeit noch völlig unklar - dazu werde nun ermittelt. Auch die Rechtsmedizin sei hinzugezogen worden.

