Von Müllgrundstück bis Löwenstall: Sachsen kämpft mit unfreiwilligen Erbschaften

So musste im vergangenen Jahr etwa eine Arztpraxis abgewickelt und zahlreiche Patientenakten daraus datenschutzgerecht verwahrt werden.

Autos, Schmuck, Häuser, Garagen, Kleingärten oder Höfe im Wert von Millionen wurden dem Freistaat im vergangenen Jahr vererbt. Übrig bleibt am Ende vor allem Arbeit. © Jens Büttner/dpa

Meist erbt das Land, wenn das zuständige Nachlassgericht keine anderen Erben ermitteln kann oder das Erbe zum Beispiel wegen Überschuldung ausgeschlagen wird - der Staat kann dann die Erbschaft nicht ausschlagen.

Gibt es keine anderen Erben, wird dann das Bundesland als Erbe eingesetzt, in dem der Verstorbene seinen letzten Wohnsitz hatte.

Erlöst wurden aus den Erbschaften im vergangenen Jahr knapp 8,7 Millionen Euro, rund 600.000 Euro mehr als im Jahr zuvor. Für die Abwicklung, etwa für Unterhaltung und Sicherung geerbter Immobilien, wurden gut 3,3 Millionen Euro ausgegeben, das war eine halbe Million Euro mehr als im Vorjahr.

Die Personal- und Sachkosten verschlangen geschätzt rund 2 Millionen Euro und damit in etwa so viel wie im Vorjahr. Am Jahresende blieb ein Überschuss von mehr als 3,3 Millionen Euro übrig - im Jahr zuvor waren es rund 3,4 Millionen Euro gewesen.