15 Jahre vor geplantem Ende des Braunkohle-Abbaus: Tagebau versteigert schon erste Bagger

Boxberg - Noch 15 Jahre sind es bis zum politisch beschlossenen Ende der Kohleverstromung in Deutschland . Doch schon jetzt startet der Lausitzer Energiekonzern Leag den Ausverkauf seiner Tagebau-Großgeräte. Vom Absetzer bis zum Eimerketten-Schwenkbagger steht voll funktionsfähige Tagebau-Technik "Made in GDR" zum Verkauf - gegen Höchstgebot.

Im Angebot: Auch dieser 1978 gebaute, schienengebundene Eimerketten-Schwenkbagger kann jetzt ersteigert und ab Juli 2024 abgeholt werden. © Patrick Pleul/dpa

Dass die einstige Vorzeige-Technik der DDR-Schwerindustrie demnächst in privaten Vorgärten landet, ist aber unwahrscheinlich. "Wir verkaufen nicht an Privatleute - nur an Gewerbe", stellt Theil klar. Das könnte rein theoretisch zwar auch jeder Imbissbudenbesitzer sein.

Doch die Leag hat eher Bergbauunternehmen in Afrika und Osteuropa im Blick. Theil: "Alle angebotenen Geräte laufen noch gut und sind bestens gewartet."

Ob Schaufelradbagger oder Absetzer - für alle Tagebau-Großgeräte erhofft sich die Leag Millionenerlöse. Denn schon der reine Schrottwert liegt pro Gerät im sechsstelligen Bereich. Die Erwerber müssten zudem die Kosten für Abbau und Transport übernehmen, so Theil. Gebe es keine Angebote zur Weiternutzung der Technik, würde sie Schrott-Verwertern angeboten.

Auch mit den Großgeräten in den Leag-Tagebauen Nochten, Reichwalde und Welzow soll später so verfahren werden. Allerdings möchte der Konzern hier noch möglichst lange Kohle fördern.