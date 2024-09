21 Mal über die Elbe: Kennst Du alle Brücken in Sachsen?

Dresden - Sie sind Giganten auf Stelzen und Bögen: Insgesamt 21 Brücken - streng genommen sogar 22 - überspannen die Elbe allein in Sachsen .

Sie steht gleich hinter der sächsisch-tschechischen Grenze, wurde 1977 fertiggestellt.

Die Spannbeton-Hohlkastenbrücke am Elbe-Stromkilometer 11,53 ist quasi ein 268 Meter langer Teil der Bundesstraße B172, die am Grenzübergang in Schmilka (Sächsische Schweiz) endet. Zwischen 2001 und 2003 wurde die Brücke umfangreich saniert.