"48 Stunden Performance"-Potenzmittel und 13.000 Tafeln Dubai-Schoki - Zoll schlägt zu!

Beamte hielten einem Fahrer an der Grenze zu Tschechien an. In seinem Laderaum entdeckten sie potenzsteigernde Mittel und 13.000 Tafeln Dubai-Schokolade.

Von Chris Pechmann

Bahretal - Zöllnern ist an der Grenze zu Tschechien ein Transporter mit heißer Ware "ins Netz gegangen". Die Beamten entdeckten neben fast 13.000 Tafeln Dubai-Schokolade rund 400 gefälschte Artikel sowie über 650 Packungen potenzsteigernde Honige, Cremes und Pasten! Zöllner fanden jede Menge illegal eingeführte Waren, darunter Pasten mit potenzsteigernden Mitteln, die laut Packung "48 Stunden Performance" versprachen. © Hauptzollamt Dresden Das Hauptzollamt Dresden meldete, dass Zöllner in der Nacht auf den 6. März von Bundespolizisten zur Kontrollstelle Hellendorf/Bahretal gerufen wurden. Beamte stoppten den 51-jährigen Fahrer eines Transporters mit schwedischem Kennzeichen. Der Mann gab an, dass er aus Bulgarien kommt und nach Schweden wolle. Doch da er einige Kartons mit Dubai-Schokolade sowie Kleidung verschiedener Marken dabeihatte, war die Fahrt vorerst beendet. Sachsen Gesprengter Automat stoppt Bahnverkehr zwischen Dresden und Leipzig: Strecke wieder frei Bei der Überprüfung fanden Zöllner enorme Mengen an Waren im Laderaum sowie Rechnungen dazu in der Fahrerkabine. Die belegten die Lüge des Fahrers: Die Ware stammte laut Belegen aus der Türkei und wurde demnach ohne Papiere in die EU eingeführt. Im Laderaum des Transporters befand sich kistenweise heiße Ware ... © Hauptzollamt Dresden ... wie etwa Dubai-Schokolade aus der Türkei - fast 13.000 Tafeln. © Hauptzollamt Dresden Gegen den 51-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen Hinterziehung von Einfuhrabgaben - alleine für die Schokolade lagen diese bei fast 10.000 Euro. Zudem wird wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz sowie das Markengesetz gegen ihn ermittelt.

Titelfoto: Fotomontage: Hauptzollamt Dresden