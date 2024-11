60 Jahre Mindestumtausch: Zahlen für die "Zone"? - Da mussten die Wessis durch

Erst im Herbst 1964 einigten sich die Regierungen auf Reiseerleichterungen: Die „Passierscheinabkommen“ sahen zwar erhebliche Bürokratie vor, ermöglichten aber endlich wieder Verwandtenbesuche in der "Ostzone". Und aus der DDR durften vorerst zumindest die Rentner wieder in den Westen.

Die D-Mark mit dem Gemälde von Albrecht Dürer (10 DM) oder dem Bildnis von Sebastian Münster (100-DM-Schein) tauschte man in die Scheine mit Clara Zetkin, Friedrich Engels oder Karl Marx ein. © picture alliance/United Archives

Problem für die zum Umtausch Gezwungenen: Das DDR-Geld war damals schon nicht mehr als eine Binnenwährung mit weit geringerer Kaufkraft. Doch die Staatsführung bestand weiterhin auf dem Wechselkurs von 1:1. Das Politbüro rechtfertigte die "Devisenverkehrsbeschränkung" mit angeblichen Milliardenverlusten durch "Schwindelkurse".

In Wechselstuben des Westens wurde die ungeliebte DDR-Mark im Verhältnis zwischen 1:3 und gar 1:7 abgenommen.

In einem sozialistischen Propaganda-Kommentar hörte es sich so an: "Wer in Westberlin eine D-Mark der BRD zu diesem illegalen Kurs tauscht, erhält fünf Mark der DDR. Dafür erhält er bei uns ein gutes Mittagessen, für das er in der BRD mindestens 16 Mark bezahlen müsste. Das heißt, dass solche Leute ein blühendes Geschäft auf unsere Kosten machen. Das wollen wir nicht."

Im Laufe der Zeit wurde das Eintrittsgeld in die DDR immer wieder erhöht. Während der Ölkrise 1973 musste man für die Reise nach Ost-Berlin 10 D-Mark umtauschen, in den Rest der DDR sogar 20. Ab 1980 waren es dann 25 D-Mark.

Argumentation des SED-Zentralkomitees: Die Kaufkraft der D-Mark sei um die Hälfte gesunken, während die Preise in der DDR stabil geblieben sind.