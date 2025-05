Rettungsaktion in Sachsen: Hirsche brechen aus Gehege, drei inzwischen zurück

Machern - Große Aufregung am 1. Mai in Machern im Landkreis Leipzig: In der Nacht zum Feiertag öffneten Unbekannte das Hirschgehege im Hirschgarten der Gemeinde und sorgten somit dafür, dass die Tiere ausbrachen. Die Feuerwehr versucht seit Donnerstag, sie wieder einzufangen. Drei der Tiere sind inzwischen zurück