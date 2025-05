"Extrem hohes Gefahrenpotenzial": Ostdeutsche Journalisten unter immensem Druck

Mit zehn dokumentierten Angriffen auf Journalisten folge Sachsen als zweitgefährlichstes Bundesland nach Berlin. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Vor allem in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hätten sich die Arbeitsbedingungen für Journalisten gefährlich verschlechtert.

So berichte eine Studie des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECMP) von bundesweit knapp 100 physischen Angriffen, ein Höchststand seit Beginn der Aufzeichnungen vor zehn Jahren.

Weiterhin folge Sachsen als zweitgefährlichstes Bundesland mit insgesamt zehn dokumentierten Fälle direkt auf Berlin.

"Wir in Ostdeutschland nehmen wahr, dass insbesondere bei Demonstrationen in den ländlich geprägten Regionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein extrem hohes Gefahrenpotenzial für Journalisten besteht", erklärte Lucas Munzke, Gewerkschaftssekretär der dju in Mitteldeutschland.

Inzwischen sei es fast Normalität geworden, über bestimmte Demos in einigen Regionen nur noch mit Begleitschutz berichten zu können. "Das hat gravierende Folgen für unsere Pressefreiheit", so Munzke.