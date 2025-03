Ab Donnerstag wird's ernst: Verdi bestreikt Sachsens Kindergärten

Chemnitz/Dresden/Leipzig - In den Kitas und Stadtverwaltungen in Sachsen drohen zum Ende der Woche erneut Streiks.

In Chemnitz und der Region bleiben ab Donnerstag wahrscheinlich viele Kita-Garderoben leer. © dpa/Jens Kaläne

Vor der dritten Runde im laufenden Tarifpoker hat die Gewerkschaft ver.di für Donnerstag und Freitag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Betroffen sind laut Gewerkschaft unter anderem die Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie Sparkassen, Arbeitsagenturen und Jobcenter.

Auf Einschränkungen müssen sich besonders die Eltern kleiner Kinder einstellen. Der Sächsische Erzieherverband (SEV) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die Gewerkschaft hat auch die Beschäftigten in öffentlichen Krippen, Kindergärten und Horten zum Ausstand aufgerufen.

Welche Kitas in welchen Städten betroffen sind, konnte der SEV noch nicht sagen: "Das wissen wir erst am Dienstag", so eine Sprecherin. Bekannt ist unter anderem, dass es am Freitag eine zentrale Demonstration vor dem Rathaus in Dresden geben wird.

Auch eine Elternvernetzung des Bündnisses "Leipzig steht Zusammen" unterstützt die Betroffenen und wird am Freitag hunderte Unterstützungspostkarten an die Streikenden sowie an die zuständigen Parteibüros übergeben.