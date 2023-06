Abgefahrene Idee! Billig wohnen, gratis pendeln - erster Vermieter lockt mit Deutschlandticket

Riesa - Das ist ja mal wirklich 'ne abgefahrene Idee: Die Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR) bietet Neumietern ein Deutschlandticket zum Nulltarif. Nicht auf Dauer, aber immerhin für zwölf Monate. Das Ticket geht in Sachsen auch sonst richtig gut.

Von wegen attraktiv: Der Bestand an Plattenbauwohnungen bei der WGR ist groß, aber "Die Zeit der Platten-Zuschnitte wie zu DDR-Zeiten ist vorbei", sagt Susan Eisenreich.

Stündlich halten am Bahnhof Riesa IC, EC oder ICE und vor allem Dresden , aber auch Leipzig sind nah.

Für pendelnde Neumieter gibt's das 49-Euro-Ticket für zwölf Monate gratis obendrauf. © Bildmontage: Sebastian Schultz, IMAGO/Rene Traut

Das Deutschlandticket könnte sich als Zugpferd entpuppen, und trotzdem rechnet man bei der WGR nicht mit "Riesenzahlen". In Sachsen hat sich das Ticket bisher gut verkauft.

"Mit Stand 30. Mai sind rund 90.000 Deutschlandtickets bei den Verkehrsunternehmen im VVO bestellt worden", so Christian Schlemper (44) vom Verkehrsverbund Oberelbe, zu dem auch Riesa gehört. Etwas darüber liegen die Zahlen beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV).

Ein bundesweites Zwischenresümee will der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) übrigens bei seiner Jahrestagung am kommenden Mittwoch in Leipzig ziehen.