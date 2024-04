Ackerland-Ausverkauf! Bauern vergeben Negativ-Preis

Dresden - Das Agrarstrukturgesetz liegt auf Eis - der Ausverkauf landwirtschaftlicher Nutzflächen geht weiter. Dafür gab's nun den Negativpreis "Landgrabber des Jahres 2024" an die sächsische CDU und den Landesbauernverband (SLB).

Beispiele für den Ausverkauf? Die Schwarz-Gruppe von Lidl-Gründer Dieter Schwarz (84) ist an einer Agrargesellschaft im Kreis Meißen beteiligt.

"Jeden Tag, an dem es das Gesetz nicht gibt, werden weiter landwirtschaftliche Betriebe und Flächen von Investoren aufgekauft", mahnte die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Anne Neuber (35).

Um es vorwegzunehmen: Zur Verleihung am Donnerstag vor dem Sächsischen Landtag glänzten Vertreter der beiden Preisträger wie kaum anders zu erwarten - mit Abwesenheit.

Milana Müller (54) mit dem "Landgrapscher des Jahres". Die Form eines Steigbügels für den Preis ist bewusst gewählt und kritisiert CDU und Bauernverband als Steigbügelhalter für Investoren, die den Flächenausverkauf vorantreiben. © Steffen Füssel

Der Run auf die Flächen treibt die Preise in die Höhe. Von 2020 bis 2023 stieg das Pachtentgelt in Sachsen laut dem Statistischen Landesamt durchschnittlich von 197 auf 214 Euro pro Hektar (+9 Prozent). Pachtland macht mit 66,7 Prozent den größten Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen in Sachsen aus.

Ein von Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (50, Grüne) vorgelegter Entwurf für ein Agrarstrukturgesetz sollte dem Einhalt gebieten.

Der Vorstoß scheiterte an der Blockadehaltung von CDU und Bauernverband, obwohl die Schaffung des Gesetzes im Koalitionsvertrag vereinbart war.