Aggro-Mann attackiert Polizisten in Sachsen mit Messer: Krankenhaus!

Hartmannsdorf - Brutale Attacke auf Polizisten in Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen)! Ein völlig aggressiver Mann (26) griff die Beamten mit einem Messer an, trat auf sie ein und versuchte, sie mit einem Erdspieß zu verletzen. Zwei Polizisten kamen nach der Attacke zur Behandlung in ein Krankenhaus.