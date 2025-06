Dreht sich die größte Thüringer Bratwurst in Sachsen?

Hoyerswerda - Wie das Leben so spielen kann, ging bei Dan Schönlein (51) irgendwann nichts mehr. Nach über 30 Jahren körperlicher Arbeit, die Hälfte davon als selbstständiger Handwerker, streikte der Körper des gebürtigen Hoyerswerdaers letztes Jahr endgültig. Ein neuer Lebensplan musste her. Der gelernte Schlosser machte aus Not seine Leidenschaft zum Beruf, eröffnete vor einem Monat mit dem "Schmackofatz" einen Imbiss.