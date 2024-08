Akrobatik am Himmel: Hier könnt Ihr in Sachsen die Flugkunst von Fledermäusen bestaunen

Moritzburg - Die NABU lädt am 24. und 25. August zu einer faszinierenden Show aus der Tierwelt ein!

Die Fledermausnächte finden weltweit in 38 Ländern statt. © Nicolas Armer/dpa

Bereits zum 28. Mal finden am kommenden Wochenende die "International Batnights" statt, so eine Pressemitteilung des NABU-Landesverbandes Sachsen.

Sobald die Dämmerung einsetzt, kann man am Himmelszelt Fledermäuse segeln sehen und ihre Flugkünste bestaunen.

Dafür haben NABU-Gruppen verschiedene Veranstaltungen organisiert, wie die Fledermausnächte in Hirschfeld oder Moritzburg.

In Sachsen engagiert sich die NABU besonders für den Fledermausschutz. Viele Arten gelten als stark gefährdet, da es den Fledermäusen einerseits an Nahrung fehlt und sie andererseits in Wohnungsnot geraten.