Hakenkreuz-Schmierer verunstalten Erholungsort

In Bad Schandau haben rechtsextreme Schmierfinken Hakenkreuze gesprüht. (Archivfoto) © dpa/Britta Pedersen

Wie die Dresdner Polizei kürzlich bekannt gab, haben die Täter im Zeitraum vom 30. Juni, um 18 Uhr bis zum 1. Juli, 10 Uhr mehrere Hakenkreuze im Ort gesprüht.

Mit schwarzer Farbe brachten sie so eines der Symbole auf den Zaukenweg und ein weiteres auf eine Treppenstufe an der Fußgängerunterführung Zaukenstraße/Rosengasse an.

Zudem haben sie den Boden und ein Fenster im Kurpark mit Swastika verunstaltet. Die Nazi-Symbole waren etwa 30 bis 40 Zentimeter groß.