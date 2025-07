Immer mehr Bedürftige in Sachsen: Linke fordert ein Landespflegegeld

Senioren-Assistentinnen unterstützen ältere Menschen zu Hause. Die Zahl der daheim betreuten Pflegebedürftigen ist innerhalb von zehn Jahren um 204 Prozent gestiegen. © picture alliance/dpa/Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland e. V.

Susanne Schaper (47, Linke), Fraktionsvorsitzende und gesundheitspolitische Sprecherin der Linken im Landtag, hat dazu die Staatsregierung befragt. Danach hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Sachsen innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Galten 2013 noch insgesamt 192.820 Menschen als pflegebedürftig, waren es 2023 bereits 451.721 bei gleichzeitig schrumpfender Bevölkerung.

Parallel klafft die Schere zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen immer weiter auseinander. 2015 kamen auf einen Leistungsempfänger der Pflegeversicherung rechnerisch 0,49 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Pflegeberuf. 2023 waren es nur noch 0,27 Pflegende.

"Es ist eine riesige Aufgabe, allen ein Altern in Würde zu ermöglichen", sagt Schaper und macht etwas, was sie als gelernte Krankenschwester nie getan hätte. Sie legt den Finger in die Wunde und fordert zur Senkung der Eigenanteile von Heimbewohnern ein Pflegewohngeld wie in Nordrhein-Westfalen.