Alle fünf Minuten eine Panne - ADAC zieht Bilanz für Sachsen!

Der Autoclub ADAC gab am Dienstag in einer Pressemitteilung Statistiken zur Pannenhilfe auf den Straßen in Sachsen für das Jahr 2022 bekannt.

Von Malte Kurtz

Dresden - Die ADAC Pannenhilfe wurde in Sachsen 2022 insgesamt 104.300 Mal zur Hilfe gerufen. Häufigster Grund seien dabei defekte Autobatterien gewesen, gab der ADAC am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Die häufigste Ursache, weswegen die ADAC Pannenhilfe gerufen wurde, waren defekte Autobatterien. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Insgesamt werde der ADAC in Sachsen alle fünf Minuten zu einem Einsatz gerufen, heißt es in der Mitteilung. Das ergebe pro Tag eine Anzahl von 285 Auto-Pannen im Freistaat. Dennoch habe sich die Zahl der Einsätze gegenüber 2021 um 4500 Fälle leicht verringert. Der Grund hierfür sei laut ADAC der "milde" Winter zu Beginn des vergangenen Jahres. In 43,2 Prozent der Fälle sei die Pannenhilfe aufgrund eines Batterie-Schadens gerufen worden. Am zweithäufigsten sei die Ursache ein Motorschaden gewesen, so der ADAC. Rückblickend stellte der Automobildverband fest, dass vor allem die Zahl der Pannen bei E-Autos deutlich zugenommen habe. Sachsen Sächsischer Busfahrer streikt für höheren Lohn: "Davon kann ich einfach nicht mehr leben" Um die "rasante Zunahme" von E-Autos auf den sächsischen Straßen bewältigen zu können, führe der ADAC derzeit einen Praxis-Test mit sogenannten "E-Boostern" durch, die den leeren Akku der klimafreundlichen Fahrzeuge "anladen" sollen.

ADAC bemängelt Sicherheit an den Unfallstellen