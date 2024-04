Gratis-Tattoos in Meissens Manufaktur: Das steckt dahinter

Meissen - "Tage der offenen Tür" sind keine neue Erfindung. Regelmäßig lädt auch die Porzellanmanufaktur Meissen zum Blick hinter die Kulissen in ihre Ateliers und Produktionsräume ein. Doch am heutigen Freitag und am Samstag gehen die Besuchertage sprichwörtlich unter die Haut.