Alles wie früher? So lief das Nach-Corona-Jahr für Sachsens Freizeitparks

Dresden - Spaß in der Freizeit steht trotz gestiegener Preise, Energiekrise und Inflation bei vielen hoch im Kurs. Laut der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) ist der Europa-Park Rust in Baden-Württemberg das beliebteste deutsche Reiseziel bei ausländischen Touristen. Der Trend spiegelt sich auch in den Saisonzahlen sächsischer Freizeitparks wider. Das ergab eine TAG24 -Umfrage unter den fünf großen Erlebnisparks im Freistaat.

"Wir sind mit den Ergebnissen aus der Saison 2023 zufrieden und haben trotz weniger Öffnungstage im Vergleich zum Vorjahr die gleiche Besucherzahl erreicht", so Marketingchefin Winnie Vorsatz (31). Und mehr Umsatz. Laut Spiegel kommen jährlich rund 600.000 Besucher in den Park südlich von Leipzig . Damit ist Belantis der größte Freizeitpark Sachsens.

"Gerade nach dem durchwachsenen Sommer waren wir erst etwas skeptisch", so Anita Müller (41) vom Sonnenlandpark Lichtenau (bei Chemnitz ). Aber: Anschluss an die Vorjahre und damit Ziel erreicht, "dank eines tollen Endspurts im September". Man hoffe, mit der neuen Wintersaison noch einige Besucher anzulocken. Konkrete Zahlen wollte sie übrigens nicht nennen.

Wenn die Besucher Spaß haben, geht's auch Marketing-Chefin Katja Martin (45) gut: "Wir sind sehr glücklich über die große Anzahl zufriedener und treuer Gäste", sagte sie und denkt schon an die nächste Saison: "Wir freuen uns über fleißige Helfer" - egal ob in Teil- oder Vollzeit.

Rund 240.000 Besucher kamen im Laufe der Saison in den Park Kleinwelka (bei Bautzen), 23.000 waren es beim angegliederten Irrgarten. Also fast alles so wie 2017 und 2018. "Den bisherigen Besucherrekord von 2019 mit 242.000 Besuchern haben wir somit auch nur knapp verfehlt", so die Leiterin des Saurierparks, Katharina Görnitz (47).