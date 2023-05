Als erstes Gebiet in Deutschland könnte die Königsbrücker Heide diesen Status bekommen

Umweltminister Wolfram Günther (49, Grüne) beantragte ein internationales Zertifikat für die Wildnis. © Steffen Füssel

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Königsbrücker Heide, vor 30 Jahren eher eine Wüstenlandschaft, entstand eine Vielzahl unterschiedlichster Biotope.

Zum Tag der Artenvielfalt am vergangenen Montag kündigte Umweltminister Wolfram Günther (49, Grüne) an, dass das Gelände zum international anerkannten Wildnisgebiet werden soll - es wäre das erste in Deutschland.

Keine Straßen, keine Dörfer, keine menschlichen Gesetze - seit fast 30 Jahren ließ man hier Natur einfach Natur sein. Jagen, Angeln, Forst- und Landwirtschaft wurden eingestellt. Seither entstanden ungezähmte, ursprüngliche und märchenhaft schöne Landschaften.

Die Internationale Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) hat in Europa bisher nur wenige Wildnisgebiete als solche zertifiziert - etwa den Schweizer Nationalpark oder den Nationalpark Val Grande (Oberitalien). In diese Liga könnte die Heide demnächst aufsteigen.