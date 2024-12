Am Mittwoch: Sieben Dinge, die man zur MP-Wahl wissen sollte

Angesichts des knappen Wahlausganges der Landtagswahl im September ist damit zu rechnen, dass es am Mittwoch ganz spannend wird. Vielleicht sogar dramatisch. Sieben Dinge, die Ihr über die Ministerpräsidentenwahl wissen müsst.

Dresden - Am kommenden Mittwoch soll im Landtag Sachsens neuer Ministerpräsident gewählt werden. Er bekommt damit den Auftrag, eine neue Regierung zu bilden, die das Land die kommenden fünf Jahre lenkt.

Denkbar ist, dass sich auch noch weitere Kandidaten in Stellung bringen. Grundsätzlich haben die Fraktionen und jedes Mitglied des Landtags das Recht, eine Person (oder sich selbst) zur Wahl in das Amt vorzuschlagen.

Sollte es in diesem Fall dann zum Beispiel noch drei Kandidaten geben, gilt die Regel: Sieger der Abstimmung wird derjenige, der allein mehr Stimmen hat als die beiden anderen Mitbewerber zusammen.

Das heißt konkret: Dem Parlament gehören 120 Mitglieder an. Die im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit liegt also bei 61 Stimmen.

Gemäß Artikel 60 der Sächsischen Verfassung wird der Ministerpräsident vom Landtag in geheimer Abstimmung gewählt. Um in das Amt gewählt zu werden, benötigt man als Kandidat im ersten Wahlgang die Unterstützung der Mehrheit der Mitglieder des Landtages.

Wegen des rechnerischen Fristendes an einem Samstag verlängert sich die Frist bis zum 3. Februar 2025 um 24 Uhr.

Doch: Wird der Ministerpräsident nicht innerhalb von vier Monaten nach dem Zusammentritt des neu gewählten Landtages (geschah am 1. Oktober 2024) gewählt, so ist der Landtag aufgelöst. Dann wären Neuwahlen nötig.

Unmittelbar nach der Wahl des Regierungs-Chefs wird dieser auch an Ort und Stelle vereidigt. Landtagspräsident Alexander Dierks nimmt ihm im Plenarsaal den Amtseid ab.

Dieser lautet: "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, Verfassung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde." Der Eid kann durch die Formel "So wahr mir Gott helfe" ergänzt werden.

Alle Mitglieder der Staatsregierung leisten bei ihrem Amtsantritt diesen Eid vor dem Landtag. Michael Kretschmer hat angekündigt, dass er für den Fall seiner Wahl am darauf folgenden Donnerstag sein Kabinett berufen will. Die Plenarsitzung am Donnerstag würde dann um 10 Uhr mit der Vereidigung der Staatsminister beginnen.