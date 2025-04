Zum Elbe Day: Putins "Nachtwölfe" rollen in Torgau ein

Torgau - Jedes Jahr am 25. April erinnert Torgau an den sogenannten Elbe Day, an dem amerikanische und sowjetische Soldaten 1945 auf der zerstörten Elbe-Brücke aufeinandertrafen. Wegen des Ukraine-Krieges ist Russland auch diesmal, zum 80. Jahrestag, nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen. Die Sorge: Moskau könnte das Gedenken für seine Propaganda nutzen. Putins nationalistischer Bikerclub, die "Nachtwölfe", ließ sich davon offenbar nicht abhalten.