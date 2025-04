Buhrufe und Applaus am Gedenktag: Was sich Putins Botschafter von Kretschmer anhören musste

Torgau - Der Streit um den "Elbe Day": Am offiziellen Gedenken an die Begegnung amerikanischer und sowjetischer Soldaten 1945 in Torgau wollten die Amerikaner in diesem Jahr nicht teilnehmen. Die Russen sollten nicht, kamen aber trotzdem. In dem diplomatischen Hickhack vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs behielt Sachsens Ministerpräsident den Durchblick und richtete klare Worte an die Adresse Russlands.