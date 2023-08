Amoklauf in Sachsen: Wollte 16-Jähriger ganze Grundschule abfackeln?

Bischofswerda - Nach dem Amok-Horror an einer sächsischen Grundschule am Mittwochmorgen sind jetzt neue Details bekannt geworden.

Die Polizei ermittelt weiter, was in der Schule passiert ist - und was der Junge (16) überhaupt vorhatte. © Rocci Klein

Wie die Görlitzer Polizei am heutigen Donnerstagnachmittag mitteilt, laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. In Zuge dessen wurden jedoch bereits neue Erkenntnisse bekannt.

Demnach habe der tatverdächtige Jugendliche (16) wohl versucht, die Schule in Brand zu setzen. Bereits am Mittwochnachmittag wurde Erstmeldungen zufolge eine Flüssigkeit entdeckt, die auf einer gesamten Etage des Schulgebäudes verteilt wurde. Womöglich handelt es sich dabei um eine brennbare Substanz.

Beim Verteilen der Flüssigkeit wurde er offenbar vom Drittklässler (8) überrascht, woraufhin er zustach. Das Kind wurde an Kopf und Hals verletzt. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde der Achtjährige in ein Krankenhaus geflogen und sei den Beamten zufolge in stabilem Zustand.

Auch der 16-Jährige wurde nach seiner Festnahme in eine Klinik gebracht. Laut Polizei liegt er derzeit im Koma. Der Junge ist deshalb nicht ansprechbar.

Die Kriminalpolizei sichert weiterhin Spuren. Das Landeskriminalamt (LKA) unterstützt die Beamten dabei. Die Auswertung dauere jedoch weiter an.