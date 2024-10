19.10.2024 07:55 5.085 "Habe Tourette, ihr W..." - Polizei nimmt falschen Kranken hops

Am Abend vertrieb sich ein Schreihals (33) in Hoyerswerda die Zeit damit, verbotene Parolen aus seinem Fenster in der Neustadt zu brüllen.

Von Eric Hofmann

Hoyerswerda - Am Abend vertrieb sich ein Schreihals (33) in Hoyerswerda die Zeit damit, verbotene Parolen aus seinem Fenster in der Neustadt zu brüllen. Munter pöbelte er die Beamten an. Doch seine Ausrede zog nicht. (Symbolbild) © 123rf/footoo Auch als die Polizei ankam, unterließ er das nicht. Begann dazu noch, die Beamten zu beschimpfen. Er habe das Tourette-Syndrom, meinte er zwischen den Wichser-Beleidigungen. Doch die Beamten fanden schnell heraus, dass er die angebliche Krankheit nur vorgeschoben hatte. Stattdessen fand sich ein viel wahrscheinlicherer Grund für das Benehmen des Deutschen: Es lagen noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln in der Wohnung herum.

