Asterix und Obelix überraschen auf Sächsisch: "Mir sin Saggsn, vorstandn?"

Thomas Nicolai hat Asterix jetzt zum zweiten Mal in einen Sachsen verwandelt. © Amac Garbe

"Mir sin geene Sglavn, mir sin Saggsn, vorstandn?"

Wer das nicht versteht, ist vermutlich kein Sachse, und unterscheidet sich somit von Asterix, der diesen Satz im neuen Comic-Band "Hühm wie drühm" sagt.

Es handelt sich dabei bereits um die vierte Ausgabe der beliebten Comicbücher, die auf Sächsisch am gestrigen Montag erschienen ist.

Das Buch ist dabei nicht gänzlich neu. Es basiert auf der Originalfassung "Der große Graben". Das ist ein echter Asterix-Klassiker aus dem Jahr 1980.

In dem Band geht es um ein Dorf, das durch einen Graben geteilt ist und seitdem in Feindschaft lebt. Asterix-Erfinder Albert Uderzo (†92 in 2020) dachte damals schon an die deutsch-deutsche Spaltung. Er dichtete die Mauer jedoch in einen Graben um. Jetzt teilt er Saggsn von den Rehmorn.

Als "Übersetzer" diente in diesem Fall bereits zum zweiten Mal der Leipziger Thomas Nicolai. "Neu ist diesmal, dass ich die Handlung komplett in Sachsen spielen lassen", erklärt er zu "Hühm wie drühm".