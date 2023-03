Auch nach Tarantino: Görlitzer will jetzt "mit der Faust in die Welt schlagen"

Görlitz - Görlitz kann eine beispielhafte Karriere vorweisen. Seit den 1950er-Jahren wurden in der Stadt rund 120 Filme gedreht. Schauspielgrößen wie Kate Winslet (47, "Der Vorleser"), Ralph Fiennes (60, "Grand Budapest Hotel") oder Jackie Chan (68, "In 80 Tagen um die Welt") standen dabei vor der Kamera. Gerade läuft die Verfilmung eines Bestsellers.

Auf den Spuren von Tarantino: Der Görlitzer Schriftsteller Lukas Rietzschel (28, l.) lässt den Film zu seinem Debütroman in Görlitz drehen. © Fotomontage: dpa/Paul Glaser, dpa/Jonas Walzberg, dpa/Sebastian Kahnert

Wenn es um die passende Kulisse geht, zeigt sich Görlitz sehr wandelbar.

Die Stadt an der deutsch-polnischen Grenze war in Spielfilmen schon Paris, New York, Berlin, München oder Frankfurt/Main.

Star-Regisseur Quentin Tarantino (59, "Pulp Fiction") drehte dort für "Inglourious Basterds", Wes Anderson (53, "The French Dispatch") sogar wochenlang für seine später oscarprämierte Produktion "The Grand Budapest Hotel".

Selbstbewusst wirbt der gefragte Drehort in Ostsachsen inzwischen mit der geschützten Dachmarke "Görliwood" für sich.

Nun steht die Neißestadt wieder im Rampenlicht, denn der Debütroman "Mit der Faust in die Welt schlagen" von Lukas Rietzschel (28) wird in diesem Jahr verfilmt.



Laut MDR laufen die Aufnahmen für den neuen Kinofilm seit Ende Februar. 21 der insgesamt 35 Drehtage seien in Görlitz und Umgebung geplant, hieß es.

Mit 250.000 Euro unterstützt die Mitteldeutsche Medienförderung nach eigenen Angaben die Produktion, für die Regisseurin Constanze Klaue (38) selbst das Drehbuch schrieb.