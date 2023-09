22.09.2023 08:00 Aufstand gegen Abitur-Marathon in Sachsen: Drei Prüfungen in drei Tagen!

Die schriftlichen Abiturprüfungen 2024 in Mathematik, Chemie und Deutsch werden in Sachsen an drei aufeinanderfolgenden Tagen geschrieben.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Ist das eine Zumutung? Die schriftlichen Abiturprüfungen 2024 in Mathematik, Chemie und Deutsch werden in Sachsen an drei aufeinanderfolgenden Tagen geschrieben. Seit das bekannt ist, herrscht unter den Gymnasiasten Aufruhr und Empörung. Mit einer Petition wollen Abiturienten erreichen, dass Prüfungstermine verschoben werden. © dpa/Thomas Warnack Auf der Plattform Change.org wurde eine Petition gestartet. "Wir fordern das Kultusministerium Sachsens auf: Die Prüfungstermine 2024 für alle Abiturienten neu zu planen, um eine gleichwertige Prüfungssituation zu gewährleisten", heißt es da. Mehr als 3520 Personen haben die Petition bereits unterschrieben.

Tatsächlich betroffen sind laut Kultusministerium 685 von insgesamt 10.589 Abiturienten. Das Ministerium stellt klar: Vergleichbare Terminfolgen gibt es immer wieder. So wurden 2021 Geschichte, Mathematik und Chemie nacheinander geprüft. In Leistungskursen der Fremdsprachen folgen immer zwei Prüfungstage aufeinander. Die Kultus-Beamten äußern Verständnis für die Schüler-Sorgen. Das aktuelle, sehr kurze Schuljahr 2023/2024 stellt die Prüfungs-Planer allerdings vor besonders große Herausforderungen. Man hat die Terminkette "nicht leichtfertig festgelegt", teilt das Ministerium mit. Und: Eingriffe in die Terminplanung kann es wegen der Absprachen unter den Bundesländern, der Prüfungsorganisation sowie der Sommerferienregelung nicht mehr geben.

