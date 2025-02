Ausgezeichnet: Die beliebtesten Saunen Deutschlands stehen in Sachsen

In die Top 30 der Bestenliste schafften es zudem die Soletherme & Saunawelt Bad Elster (Platz 15), die Meri Sauna Markranstädt (25), die Finnlandsauna am Bagger in Leipzig (26), das Golfbad GesundheitSPArk Chemnitz (28) und die Sauna im See in Markkleeberg (29).

Damit besitzt Sachsen mit Abstand die meisten der beliebtesten Saunen Deutschlands in diesem Spitzenfeld.