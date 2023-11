Ausgezeichnet! Hotelwirt Michaelis ist Sachsens Herbergs-Held

Leipzig/Pirna - Auf der diesjährigen Touristik und Caravaning Messe in Leipzig wurden zwölf Touristiker aus Sachsen für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet. Einer von ihnen ist Axel Michaelis (42). Der Geschäftsführer des Hotels " Zum Hof " in Pirna ist nun frisch ernannter Tourismusheld.

Heldenhaft verhielt sich Michaelis auch, als die Corona-Pandemie ausbrach. Er machte eine Fortbildung, durfte bald seine Angestellten vor Ort testen: "Alle Mitarbeiter sind geblieben. Später habe ich vom Landratsamt die Erlaubnis erhalten und wir wurden das erste Testzentrum in Pirna."

Selbstverständlich ist das Essen regional: "Elf Bienenvölker leben hier und produzieren unseren Honig. Ich kenne alle Lieferanten seit Jahren persönlich", so Michaelis.

Wieso er gewonnen hat, kann Michaelis nicht so recht verstehen: "Ich habe dem Leiter vom Tourismusverband gesagt, dass wir hier einfach unsere Arbeit machen, weil wir das lieben. Dafür habe ich scheinbar die Auszeichnung bekommen."

Auch die Digitalisierung wird im Familienunternehmen vorangetrieben. Kunden können die Preise pro Übernachtung mit allen Hotels in Deutschland vergleichen: "So versteht man die Preisentwicklung besser und ich spare zwei Stunden täglich Arbeit", so Michaelis lachend.