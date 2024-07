Aus Berlin zurück nach Dresden: Conrad Clemens ist Sachsens neue Allzweckwaffe

Clemens: Die Vertretung beim Bund mache ich weiter, aber nur für den Zeitraum bis zur Bildung des neugewählten Kabinetts. Danach wird es auch für Berlin ein neues Gesicht geben. Es ist also nur eine kurze Überbrückungszeit.

TAG24: Ein absoluter Full-Time-Job also! Und dazu noch die alte Arbeit in Berlin als Vertreter des Freistaates …

TAG24: Apropos Chef der Staatskanzlei: Was sind da genau Ihre Aufgaben?

Clemens: Ich freue mich darüber. Wir Herrnhuter sind bescheiden und manchmal selbst überrascht, wie beliebt die Herrnhuter Sterne, die Losungen oder die besondere Architektur an vielen Orten in der Welt sind.

TAG24: Was bedeutet es für Sie, wenn ausgerechnet Ihre Heimat zum Welterbe wird?

Conrad Clemens: Eine besondere Ehre für mich. In Delhi kann die Oberlausitzer Stadt Herrnhut UNESCO-Welterbe werden. Die Staatsregierung hat die Bewerbung kräftig unterstützt und fiebert mit.

Clemens im Gespräch mit Politik-Chefreporter Paul Hoffmann (31, r.). © Petra Hornig

TAG24: Eine kurze Überbrückungszeit mit einer Arbeitszeit mit 80 Wochenstunden?

Clemens: (Lacht) In Berlin ist aktuell Sommerpause, im September steht noch eine Bundesratssitzung an. Aber der Fokus liegt jetzt natürlich auf Sachsen und der Landtagswahl, da kann Berlin auch mal warten.

TAG24: Wenn Sie sagen, Berlin kann auch mal warten: Wie teilt sich Ihr Arbeitsalltag denn aktuell zwischen Staatskanzlei, Berlin und ihrem Wahlkampf in der Oberlausitz auf?

Clemens: Etwa 70 Prozent Dresden, 30 Prozent Oberlausitz und zehn Prozent Bund. Also 110 Prozent für Sachsen! (Lacht)

TAG24: Ein Leben an drei Orten, da kann man doch nur was vergessen … Haben Sie eigentlich an jedem Ort einen Anzug auf Reserve?

Clemens: Es hängen auf jeden Fall immer ein paar frische Hemden im Auto.

TAG24: Wenn das Kapitel Berlin endgültig abgeschlossen ist. Geht’s dann in den Wahlkreis oder suchen Sie sich eine Wohnung in Dresden?

Clemens: Ich werde nach Dresden ziehen, bin hier gerade auf der Suche nach der passenden Wohnung. Das ist definitiv aber auch nicht mehr so einfach, wie das vor ein paar Jahren mal gewesen ist. Von Dresden aus werde ich in die Oberlausitz pendeln. Die beiden Orte werden also zu meinen Lebensmittelpunkten.